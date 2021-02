Haas F1 Team onthult op 4 maart de nieuwe livery voor 2021

Haas F1 Team heeft eindelijk ook een soort van presentatiedatum geprikt. De Amerikaanse renstal zal op 4 maart, om 09.00 uur Nederlandse tijd, de kleurstelling voor het seizoen 2021 aan de wereld tonen. De nadruk ligt in de aankondiging op het woordje 'livery', de nieuwe VF-21 laat nog wat langer op zich wachten.

Wanneer Haas F1 de nieuwe auto dan onthult, dat is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dit pas op de ochtend van de eerste dag van de enige wintertest, 12 maart in Bahrein. De Amerikaanse renstal presenteerde de nieuwe bolide de voorbije jaren wel vaker op de ochtend van de eerste testdag.

Een overzicht van de presentaties van de Formule 1-auto's voor 2021:

𝙁𝙤𝙪𝙧, 𝙏𝙝𝙧𝙚𝙚, 𝙏𝙬𝙤 𝙊𝙣𝙚 🗓 4.3.21



Next Thursday we’ll unveil our new VF-21 livery, exclusively online 💻#HaasF1 pic.twitter.com/JSO0zofxw6