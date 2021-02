Rookie Nikita Mazepin bracht eerder deze maand zijn eerste bezoek aan de fabriek van Haas F1 Team, in dit geval de Europese uitvalsbasis in het Engelse plaatsje Banbury. De jonge Rus kreeg een rondleiding en onderging een zogenaamde seatfitting, het op maat laten maken van zijn stoeltje. Haas F1 heeft nu deze video online gezet van de eerste dag van Mazepin in de fabriek van de Amerikaanse renstal.