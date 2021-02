AlphaTauri test eindelijk met 60 procent-schaalmodel in windtunnel

Scuderia AlphaTauri heeft als laatste van de tien Formule 1-teams de overstap gemaakt naar een windtunnel waarin schaalmodellen op 60 procent van de ware grootte kunnen worden getest. Het opleidingsteam van Red Bull gebruikt daarvoor de faciliteiten van grote broer Red Bull Racing in Bedford. De oude windtunnel van AlphaTauri in Bicester bood ruimte voor schaalmodellen op de helft van de ware grootte.

Hoe meer de omvang overeen komt met de werkelijkheid, des te accurater zijn de testresultaten. Dit is dan ook een belangrijke stap voor AlphaTauri. Dat Red Bull in de windtunnel in Bedford nu capaciteit over had om ook het opleidingsteam te accommoderen, is het gevolg van ingevoerde restricties voor de hoeveelheid tijd die teams in de windtunnel door mogen brengen.

Alle andere teams testten al met 60 procent-schaalmodellen, AlphaTauri is nu ook zover. Technisch directeur Jody Egginton: "We hebben recent de overstap gemaakt van onze 50 procent-windtunnel in Bicester naar de 60 procent-windtunnelfaciliteiten van Red Bull, wat een ingrijpende verandering is. Echter, het was van belang om deze stap te maken en het team in Bicester heeft de transitie goed doorstaan, met zo min mogelijk oponthoud."

De stap komt ook op een belangrijk moment, aangezien de reglementen voor 2022 op de schop gaan en AlphaTauri betere testresultaten uit de windtunnel dus goed kan gebruiken bij de ontwikkeling van een hagelnieuwe bolide. Overigens test de Italiaanse renstal vandaag nog gewoon op het circuit, op Imola met Yuki Tsunoda om precies te zijn. Er is wat onduidelijkheid over welke bolide de Japanner bestuurt: Autosport.com stelt dat het de shakedown van de AT02 betreft terwijl de Italiaanse journalist Giuliano Duchessa dat heeft gecorrigeerd naar een STR14.