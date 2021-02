Alexander Albon positief: "RB16B voelt goed in de simulator"

Alexander Albon is door Red Bull gedegradeerd van een racestoeltje bij Red Bull Racing naar een rol van test- en reservecoureur voor beide Red Bull-teams. In die hoedanigheid zit de Thaise rijder veelvuldig in de simulator in de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Albon heeft daardoor al de kans gehad om (virtueel) met de nieuwe RB16B te rijden.

Zijn eerste bevindingen stemmen hem optimistisch. Albon vertrouwde het blad Formule 1 toe: "Ik kan wel zeggen dat alles op de simulator er heel positief uitziet. We moeten straks in Bahrein natuurlijk maar zien hoe het echt zit, maar in de virtuele wereld voelt het goed." Red Bull Racing presenteert de bolide voor het komende seizoen morgen.

Albon hoopt zich ondertussen terug te knokken naar een plekje op de Formule 1-grid in 2022. Dat wil hij doen door goede bijdrages en waardevolle feedback te leveren in de simulator en bij eventuele tests. Daarnaast gaat hij racen in de DTM. Goede resultaten in die serie kunnen hem uiteraard ook weer op weg helpen richting een rentree in de koningsklasse van de autosport.

"Ik wil in 2022 weer in de Formule 1 rijden. Het doel is in eerste instantie natuurlijk om een zitje bij Red Bull te bemachtigen", vertelt Albon aan Racefans.net. "Ze hebben niet twee, maar vier stoeltjes in de Formule 1. Ik focus me op mijn werk en de best mogelijke resultaten voor het team, ik moet doen wat ik kan om mezelf te verbeteren in de fabriek en met de engineers. Als me dat lukt, dan zien we wel waar dat toe leidt."