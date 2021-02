Scuderia AlphaTauri presenteert de AT02 morgen om 09.00 uur

Scuderia AlphaTauri toont morgen de auto voor het seizoen 2021 aan de wereld. Het opleidingsteam van Red Bull doet dat om 09.00 uur Nederlandse tijd. De presentatie zal online - via de site en social media-kanalen van de Italiaanse renstal - te volgen zijn.

AlphaTauri is na McLaren het tweede team dat de bolide voor het komende Formule 1-seizoen onthult. De Italiaanse renstal doet dit jaar weer een beroep op Pierre Gasly en heet daarnaast een nieuwkomer welkom in de persoon van Yuki Tsunoda.

Een overzicht van de presentaties van de Formule 1-teams:

AT02 coming soon... tune in tomorrow at 9am CET ⏱️ 👀 pic.twitter.com/DX6NafW0Na