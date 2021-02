Monaco start maandag met de opbouw van het stratencircuit

In Monaco begint men aanstaande maandag met de werkzaamheden om het stratencircuit in gereedheid te brengen voor onder andere de Grand Prix. De Monegaskische overheid heeft het sein op groen gezet voor de autosportevenementen die in april en mei plaats moeten vinden.

Het gaat dan om drie evenementen: de historische Grand Prix op 25 april, de Formule E-race op 9 mei en tot slot de Formule 1-wedstrijd op 23 mei. Ondanks alle geldende maatregelen om het coronavirus te beteugelen en de greep die de pandemie nog op de wereld heeft, acht Monaco de situatie veilig genoeg voor deze stratenraces.

Vorig jaar kon de Grand Prix van Monaco niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op de herziene Formule 1-kalender van 2020 stond geen enkele stratenrace. De Grand Prix van Singapore 2019 geldt op dit moment als de laatste race die verreden is op een tijdelijk circuit.

Vanwege de lange aanlooptijd voor de opbouw van het stratencircuit, moest Monaco vroeg duidelijkheid hebben. Vanuit de Formule 1 is de intentie om de Grand Prix gewoon door te laten gaan en de regering van het prinsdom heeft het evenement nu ook zijn zegen gegeven.