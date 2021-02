Bahrein bevestigt wintertest van 12 tot en met 14 maart

Het Bahrain International Circuit, beter bekend als het circuit van Sakhir, heeft officieel bevestigd dat de baan van 12 tot en met 14 maart het toneel zal zijn voor de enige wintertest ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2021. Iedereen ging daar ook al vanuit, maar het circuit heeft zelf nu pas officieel de driedaagse testsessie bekrachtigd.

Oorspronkelijk stond de enige test van deze winter gepland van 2 tot en met 4 maart op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Na het uitstel van de Grand Prix van Australië, van 21 maart naar 21 november, is besloten om de sessie uit te stellen en te verplaatsen naar Bahrein, mede omdat het seizoen 2021 daar op 28 maart van start gaat.

Het zijn de enige drie testdagen die de Formule 1-teams en -coureurs krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe jaargang. Voor ervaren rijders is dat door de stabiele reglementen niet zo'n probleem, maar nieuwkomers als Yuki Tsunoda, Mick Schumacher en Nikita Mazepin hadden graag meer kilometers gemaakt om ervaring op te doen.

