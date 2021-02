Herkansing blijft voor zowel Indianapolis als Formule 1 een optie

De Formule 1 zou in de nabije toekomst zomaar eens terug kunnen keren naar de roemruchte Indianapolis Motor Speedway. De koningsklasse van de autosport heeft de Amerikaanse markt als belangrijk bestempeld en is naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten, naast de race op het Circuit of the Americas nabij Austin. Indianapolis komt daarvoor in aanmerking, heeft Formule 1-directeur Stefano Domenicali toegegeven.

De vorige poging van de Formule 1 om voet aan de grond te krijgen in Indianapolis draaide uit op een teleurstelling. Het bandenfiasco van 2005 - toen er door problemen met de Michelin-banden slechts zes rijders aan de start verschenen - ligt nog vers in het geheugen. Dat weerhoudt de Formule 1 en Indianapolis er niet van om openlijk met elkaar te flirten voor een herkansing. Zeker nu de plannen voor een race in Miami maar weinig gestalte krijgen, blijft de Indianapolis Motor Speedway een optie.

Domenicali vertelde aan AutoWeek: "De Formule 1 in Amerika staat wat ons betreft in de steigers, is work in progress. Ik hoop echt dat ik spoedig meer duidelijkheid kan verschaffen. Zonder twijfel ligt onze focus op de Verenigde Staten. Het doel is om het aantal races daar te verdubbelen naar twee. Ik kan niet zeggen of Las Vegas dan een betere of slechtere optie is dan Miami. We werken er hard aan, maar Indianapolis komt sowieso in aanmerking."

"We hebben daarbij met veel elementen te maken, maar het zou verkeerd en voorbarig zijn om nu iets te zeggen waarmee we verwachtingen creëren die we niet willen creëren. Daarom is het enige concrete dat ik erover kan melden dat onze aandacht uitgaat naar Amerika. Het is zaak om daar meer prominent in beeld te komen door elke dag de krantenkoppen te halen, zodat het publiek ons beter leert kennen. Daar gaan we ons dit jaar onder andere op richten."

De Indianapolis Motor Speedway is vorig jaar overgenomen door Roger Penske, die gelijk aangaf dat een Formule 1-race mogelijk zou zijn. Een woordvoerder van het circuit vertrouwde na de woorden van Domenicali aan MotorsportWeek.com toe: "Er blijft wederzijdse belangstelling bestaan voor een Grand Prix op de Indianapolis Motor Speedway. We staan open voor verdere gesprekken over dit onderwerp. De tijd zal ons leren of een gelegenheid zich aandient die voor iedereen werkt."