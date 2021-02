McLaren ontkent: "Mercedes heeft geen problemen met motor van 2021"

McLaren heeft de berichten gebagatelliseerd dat de nieuwe motorleverancier Mercedes worstelt met problemen met betrekking tot zijn motor voor 2021. In materiaal dat door Mercedes zelf werd verspreid, onthulde de motorbaas van de regerend wereldkampioen, Hywel Thomas, de problemen maar zei dat er genoeg plannen zijn om al deze problemen op te lossen. Volgens Thomas zou alles voor de eerste race in Bahrein zijn opgelost.

McLaren, het Britse team dat maandag zijn auto uit 2021 onthulde, is tijdens de winter overgeschakeld van Renault naar Mercedes-motoren.

Technische baas James Key bagatelliseerde elk gesprek over motorproblemen. "We hebben volledige tests uitgevoerd op een testbank en hadden geen problemen", drong hij aan. "Mercedes kan uw vraag over eventuele problemen waarschijnlijk gedetailleerder beantwoorden, maar die hebben we niet gehad", aldus Key, geciteerd door de Russische Championat.

Geen Mercedes-sponsoring op de auto

McLaren-teambaas Andreas Seidl legde ondertussen uit dat de totale afwezigheid van Mercedes-branding op de auto uit 2021, komt omdat het Britse team zich vooral op zichzelf focust. Hij stond er echter op dat McLaren het vertrouwen heeft dat het volledige ondersteuning zal krijgen als de nieuwste klant van Mercedes.