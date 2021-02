Herenakkoord F1-teams over competitiviteit motoren onder 'engine freeze'

De bepaling dat een motorleverancier die achterop raakt voor of tijdens de engine freeze die de Formule 1 in 2022 invoert die achterstand mag wegwerken, is niet reglementair vastgelegd. De teams en motorleveranciers hebben een herenakkoord gesloten om de krachtsverschillen niet te ver op te laten lopen. De diverse krachtbronnen moeten binnen 2 procent van elkaar zitten en blijven.

Mocht dat niet zo zijn, dan dient de betreffende motorleverancier de overige motorleveranciers en de teams lief aan te kijken om wat aan hun krachtbron te mogen doen. Een beroep doen op de reglementen is geen optie, aangezien de afspraken over de competitiviteit van de motoren niet reglementair vastgelegd zijn en ook niet worden. Vertrouwen vormt de basis.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner legt uit: "Er is niks in de reglementen opgenomen en er staat niks zwart op wit in de overeenkomst tussen de teams en de leveranciers over wat er gedaan moet worden in het geval dat een van de motorleveranciers uit de pas loopt. Het is in feite een onderneming van alle motorleveranciers, mocht dit het geval zijn."

Afspraken over competitiviteit laten berusten op een herenakkoord is geen ideale situatie, geeft Horner toe. "Het is inderdaad minder ideaal dan wanneer het reglementair vast zou liggen, maar het geeft de internationale autosportbond FIA wel het mandaat om de partijen bij elkaar te brengen, mocht dit nodig zijn. Dat is belangrijk en daar is ook begrip voor bij alle teams en leveranciers."