'Partner van Rich Energy neemt meerderheidsbelang in F1-team'

De plannen van Rich Energy voor een terugkeer in de Formule 1 nemen steeds serieuzere vormen aan. In een uitgebreide video op social media kondigde eigenaar William Storey aan dat zijn bedrijf komend seizoen weer van de partij is in de koningsklasse van de autosport. Het avontuur bij Haas F1 Team in 2019 draaide uit op een fiasco, maar Rich Energy laat zich daar niet door uit het veld slaan.

Storey meldde dat een partner van de energiedrankenfabrikant een deal met een van de huidige Formule 1-teams gesloten heeft om daar een meerderheidsbelang in te nemen. Om welke renstal het precies gaat, dat liet hij nog even in het midden. "Zodra onze partner het nieuws naar buiten brengt, zullen wij ook bekendgemaakt worden als nieuwe titelsponsor van dat team", aldus Storey.

Hij heeft zelfs heel even overwogen om een eigen renstal aan de start te brengen voor 2022, Rich Energy Formula 1 Team. Dat plan is uiteindelijk overboord gekieperd toen zich een partner aandiende die het bij een bestaand team wilde proberen. Storey: "Ik kijk ernaar uit om op de baan de competitie aan te gaan met onze concurrenten en ik zal zelf bij de seizoensopener in Bahrein aanwezig zijn."

De excentrieke zakenman verkondigde en passant dat de breuk met Haas F1 Team in 2019 te wijten was aan tegenvallende resultaten op en naast de baan en dat Rich Energy degene was die de breuk initieerde. Storey had eerder willen terugkeren in de Formule 1, maar hij raakte verzeild in juridische beslommeringen tegen Red Bull. "Die kwesties zijn nu allemaal opgelost, dus we zijn klaar voor een comeback", aldus Storey.