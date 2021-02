Dokter Gonzalez: "Fernando Alonso is op tijd fit om te testen in Bahrein"

Fernando Alonso wordt vrijdag misschien geopereerd om een ​​mogelijk gebroken kaak en tanden te repareren. Alpine heeft de berichten bevestigd dat de 39-jarige Spanjaard donderdag werd aangereden door een auto tijdens een rit op zijn racefiets in de buurt van zijn huis in Zwitserland.

Het seizoen van 2021 staat voor de deur met de GP van Bahrein in maart. Het team uit Enstone zei dat Alonso bij bewustzijn is en goed reageert en op vrijdagochtend verdere onderzoeken zal ondergaan. La Gazzetta dello Sport uit Italië zegt dat de tweevoudig wereldkampioen nooit het bewustzijn heeft verloren, maar mogelijk een operatie nodig heeft voor een kaakfractuur en tandbeschadiging. Hij zal naar verluidt voor de operatie worden overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Bern.

Het Spaanse sportdagblad Marca zei dat de doktoren optimistisch zijn dat Alonso, wiens verwondingen naar verluidt niet ernstig zijn, goed genoeg zal zijn voor de start van de officiële tests medio volgende maand.

Dokter Jose Gonzalez zegt hierover tegen de Spaanse krant AS: "Als er sprake is van een onderkaak fractuur, zullen de onderzoeken zijn omdat ze willen zien of er een verplaatsing is en of ze er een plaat op moeten leggen. Als het echt een zuivere breuk is, zou er geen verder onderzoek nodig moeten zijn. Hoe dan ook, wat het ook is, het is geen grote blessure."

"Het kan met bijna volledige zekerheid worden gezegd dat hij zonder problemen bij de wintertest in Bahrein zal zijn", voegde Gonzalez eraan toe.