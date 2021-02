Charles Leclerc ontkent: "Ik ben niet arrogant"

Charles Leclerc heeft de beweringen dat een zekere arrogantie in zijn persoonlijkheid begint te kruipen ontkend. Critici van de Ferrari-coureur zijn van mening dat terwijl zijn voormalige teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel het moeilijk had, de 23-jarige Leclerc begon te genieten van zijn nieuwe status als Ferrari's nummer 1 coureur.

"Deze kritiek raakt me meer dan andere dingen die worden gezegd", vertelde de Monegask aan Sky Italië. "Omdat ik heel goed weet dat ik niet veranderd ben."

Leclerc zei dat de critici misschien opmerken dat hij minder open is geworden dan voorheen, maar alleen omdat mensen hem anders behandelen nu hij een Ferrari-ster is. "Dus ja, ik heb besloten om over bepaalde dingen minder open te zijn, maar dat is geen arrogantie. Ik ben op die manier niet veranderd."

Hij zei dat hij al in een vroeg stadium van zijn Formule 1-carrière het advies kreeg om niet toe te staan ​​dat zijn status hem zou veranderen. "Alles in mijn carrière is behoorlijk snel gegaan en in de goede richting, maar ik heb dat advies altijd in mijn achterhoofd gehouden", zei Leclerc. "Daarom stoort het woord arrogantie me zo."