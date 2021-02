McLaren-coureur Daniel Ricciardo heeft een nieuwe video online gezet van zijn beslommeringen deze winter. Zoals wel vaker vertoefde de Australiër in de Verenigde Staten, in Californië om precies te zijn. Samen met oud Formule 1-coureur Jenson Button ging hij daar een potje karten met Ricciardo-karts, karts van zijn eigen merk. Nog voordat ze begonnen kwam Ricciardo al in de problemen omdat hij op het parkeerterrein donuts draaide met zijn McLaren-sportwagen.