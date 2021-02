Alpha Tauri ziet hernieuwde samenwerking met Renault niet zitten

Een hernieuwde samenwerking tussen de Red Bull-teams en motorleverancier Renault is volgens Scuderia Alpha Tauri-teambaas Franz Tost geen optie. Niet eens zozeer vanwege het verleden, waarin met name Red Bull Racing en Renault meermaals met elkaar overhoop lagen, maar meer omdat de hoofdmacht van de energiedrankenfabrikant geen heil ziet in een rol als klantenteam.

Dat is misschien de enige optie die overblijft, mocht de Formule 1 Commissie op 11 februari tegen de invoering van een engine freeze vanaf 2022 stemmen. Voor Red Bull is de komst van een bevriezing van de motorenontwikkeling een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen met de Honda-motoren. Het ontbreekt de energiedrankenfabrikant aan de financiële slagkracht en technologische kennis om een wedloop met de overige motorleveranciers vol te houden.

Het alternatief is aankloppen bij Renault, de motorleverancier met de minste (geen) klantenteams. Tost verklaart aan Motorsport-Magazin.com: "We kunnen moeilijk verder zonder aandrijflijn, maar een hereniging met Renault zien we niet zitten. Renault heeft een eigen fabrieksteam (Alpine, red.) en ik kan me niet voorstellen dat we dan materiaal krijgen waarmee we succesvol kunnen zijn. Red Bull en Dietrich Mateschitz stellen hogere eisen dan alleen meedoen, ze willen voor het kampioenschap kunnen gaan."

Red Bull kan volgens de verhalen op steun van de meeste andere teams en motorleveranciers rekenen voor een engine freeze. Tost is er echter niet gerust op dat ze op het moment suprême ook daadwerkelijk allemaal voor een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren zullen stemmen. "Dit is het gebruikelijke spelletje van de vooraanstaande motorleverancier. Ze zeggen akkoord te gaan, ook al doen ze dat niet. Ze willen op die manier gewoon tijd winnen."