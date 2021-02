Officieel: Lewis Hamilton tekent contract bij Mercedes voor 2021

De kogel is eindelijk door de kerk, Lewis Hamilton en Mercedes hebben aangekondigd ook komend seizoen met elkaar samen te werken. De zevenvoudig wereldkampioen bij de coureurs tekende een nieuw eenjarig contract bij de Duitse renstal. Zodoende kan de 36-jarige Brit komend seizoen gewoon zijn wereldtitel in de Formule 1 verdedigen.

In het persbericht van Mercedes staat dat de nieuwe overeenkomst voortborduurt op de stappen die vorig jaar al zijn gezet in de richting van meer diversiteit in de autosport. De Duitse renstal roept namelijk een fonds in het leven om diversiteit in alle takken van autosport te bevorderen. Vorig jaar kleurden de bolides van Mercedes zwart als steun aan de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten.

Hamilton over zijn nieuwe contract: "Ik ga mijn negende seizoen bij Mercedes in en ik heb er zin in. Samen hebben we geweldige dingen bereikt en ik kijk ernaar uit om daar een vervolg aan te geven, zowel op als naast de baan. Ik ben net zo vastberaden om de weg die we ingeslagen zijn om de diversiteit in de autosport te vergroten voort te zetten. Ik ben dankbaar dat Mercedes de noodzaak hiertoe ook inziet en me steunt in dit streven."

Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Het was altijd de bedoeling dat we ook dit jaar met Lewis zouden samenwerken, maar het ongebruikelijke jaar 2020 heeft ervoor gezorgd dat dit proces wat meer tijd heeft gekost. Gezamenlijk hebben we besloten om onze sportieve relatie sowieso nog een seizoen te verlengen en daarnaast een project voor de langere termijn voor meer diversiteit in autosport op te starten. De erelijst van Lewis is ongeëvenaard en hij is een gewaardeerde ambassadeur voor ons merk en onze sponsors. Hij heeft geschiedenis geschreven en we zijn erop gebrand om daar meer hoofdstukken aan toe te voegen."