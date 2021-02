F1-coureurs moeten zich van Domenicali als rolmodellen gedragen

Stefano Domenicali verlangt van de Formule 1-rijders dat ze hun voorbeeldfunctie serieus nemen. De directeur van de koningsklasse van de autosport is van mening dat de coureurs een grote impact kunnen hebben op hoe fans en volgers zich gedragen. Daar moeten ze niet lichtzinnig mee omspringen, vindt de Italiaan.

"We mogen geen mogelijkheid onbenut laten om ervoor te zorgen dat de coureurs snappen dat zij meer zijn dan rijders alleen", steekt Domenicali van wal tegenover Reuters. "Ze dragen een grote verantwoordelijkheid, zij vormen het gezicht van onze sport."

"Ze moeten begrijpen dat hun woorden en acties verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ik verwacht van hen dat ze het goede voorbeeld geven en zich gedragen als ware rolmodellen. Ik geloof ook dat we samen moeten werken om ons platform en hun bereik en invloed als coureurs te gebruiken om maatschappelijke kwesties aan de kaak te stellen."

Domenicali haakte vervolgens in op het voorval waarbij Haas F1-debutant Nikita Mazepin in opspraak raakte door een filmpje waarin de jonge Rus een vrouw betastte. "Het moge duidelijk zijn dat wat Nikita heeft gedaan volkomen onacceptabel is. Hij heeft zich echter verontschuldigd voor zijn gedrag en nu is het aan ons om hem duidelijk te maken dat dit soort dingen niet getolereerd wordt. Zulke dingen kunnen gewoon niet."