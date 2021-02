'Portugal no-go gebied voor teams, weer twee races in Bahrein'

Het Formule 1-seizoen 2021 begint anders dan gepland. Na het uitstel voor de seizoensopening in Australië wankelt ook het voornemen om de derde race van de jaargang in Portugal plaats te laten vinden. Het land heeft de situatie met het coronavirus totaal niet onder controle, met als gevolg dat met name de in Groot-Brittannië gevestigde teams Portugal als een no-go gebied hebben bestempeld.

Daardoor moeten Formula One Management en de internationale autosportbond FIA weer schuiven met de kalender. GrandPrixRadio.nl bericht dat het seizoen vrijwel zeker met twee Grands Prix in Bahrein begint. Of de Formule 1 net als vorig jaar gebruik gaat maken van twee verschillende lay-outs van het circuit van Sakhir is op dit moment nog niet bekend. Na twee races in twee opeenvolgende weekenden in Bahrein volgt een pauze van drie weken. Imola verhuist dan naar een datum van 2 mei, een week voor de Spaanse Grand Prix.

De Portugese publicatie Regiao Sul beweert juist dat het circuit van Portimao waarschijnlijk ook dit jaar weer een Grand Prix mag organiseren. Niet alleen heeft het Algarve International Circuit in 2020 aan alle eisen en wensen van de Formule 1 voldaan, op 12 januari lanceerde de officiële website van de koningsklasse van de autosport zelf al de kaartverkoop voor een nieuwe Grand Prix van Portugal. Al kan er door de uit de hand lopende situatie met Covid-19 in het land wat dat betreft een kink in de kabel gekomen zijn.