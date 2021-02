'Hamilton tekent tweejarig contract met veto over teamgenoot'

Lewis Hamilton staat op het punt om bij te tekenen bij het team van Mercedes. De gerespecteerde Japanse website As-web.jp claimt dat de Brit een nieuwe overeenkomst sluit voor twee jaar. De zevenvoudig wereldkampioen zou tevens het recht bedongen hebben om een veto uit te spreken over wie zijn teamgenoot wordt.

De voorbije seizoenen reed Hamilton bij Mercedes met Valtteri Bottas aan zijn zijde. Talent George Russell rammelt echter nadrukkelijk aan de poort. Het is de vraag of Hamilton het ziet zitten om zijn jonge landgenoot een jaartje onder zijn hoede te nemen of dat hij ook na 2021 liever doorgaat met zijn trouwe kompaan Bottas, van wie hij weinig te duchten heeft.

Mercedes maakte gisteren bekend de nieuwe auto op 2 maart aanstaande te zullen presenteren. In die aankondiging zijn de rijders niet bij naam genoemd. De pers krijgt bij de onthulling van de W12 wel de gelegenheid om beide coureurs te spreken, dus voor die tijd moet de Duitse renstal de situatie met Hamilton geregeld hebben.