Lewis Hamilton: "Ayrton Senna stond er ook alleen voor in Formule 1"

Lewis Hamilton ziet gelijkenissen tussen hem en zijn idool Ayrton Senna. Net als zijn grote held probeert de zevenvoudig wereldkampioen zich te manifesteren als het boegbeeld van de Formule 1 en iemand die mede de koers van de koningsklasse van de autosport bepaalt.

Daarbij heeft de Brit de wind niet altijd in de rug, betoogde hij tegenover Gazzetta dello Sport. "Ayrton stond er ook alleen voor in de Formule 1, in een systeem dat niet altijd vriendelijk voor hem was. Dat is iets wat ik gedurende mijn carrière ook heb ervaren", aldus Hamilton.

Dat kwam vorig seizoen tot uiting in het knielen voor de start van Grands Prix als steun aan de Black Lives Matter-beweging. Hamilton: "De protesten in de Verenigde Staten herinnerden me aan het racisme waar ik in mijn jeugd mee te maken heb gehad."

Mercedes reageerde ook en verfde de auto's uit solidariteit zwart. "Door me op dat soort dingen te focussen kreeg ik extra kracht, een extra impuls terwijl ik op de baan aan het racen was", vervolgde Hamilton. "Het ging niet meer alleen om winnen, we hadden een hoger doel voor ogen."