Alonso deelt speldenprikje uit aan Vettel: "Dus niet de verlosser"

Fernando Alonso heeft in een interview met radiozender Rai Sports een klein speldenprikje aan Sebastian Vettel uitgedeeld. De Spanjaard moest eind 2014 het veld ruimen bij Ferrari om plaats te maken voor de komst van Vettel. Zes jaar later nam de Scuderia afscheid van Vettel, die vanaf komend seizoen de eer van Aston Martin F1 Team verdedigt.

De Duitser hielp Ferrari niet aan de zo vurig gewenste wereldtitels. Vettel kwam niet verder dan twee tweede plaatsen in het kampioenschap. Alonso kon het niet nalaten om daar op de Italiaanse radio even op in te haken. "Na zes jaar is het duidelijk dat Vettel dus toch niet de verlosser van Ferrari was en dat Charles Leclerc meer potentieel heeft", schamperde de Spanjaard.

Alonso deed het zelf ietsje beter in dienst van Ferrari: in vijf seizoenen eindigde hij drie keer als tweede in het kampioenschap. Maar ook de Spanjaard lukte het niet om de titel naar Maranello te brengen, waardoor de Scuderia nog altijd wacht op de eerste rijderstitel sinds 2007 en de eerste constructeurstitel sinds 2008.