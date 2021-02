Rio de Janeiro schrapt plannen voor Formule 1-circuit in Deodoro

De nieuwe burgemeester van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, Eduardo Paes, heeft een dikke streep door de plannen voor de bouw van een Formule 1-circuit in de wijk Deodoro gezet. Dat bericht brengt Globo Esporte. Het plan voor een circuit in Deodoro stuitte op een hoop weerstand omdat er veel bos gekapt moest worden. Bovendien bestonden er verdenkingen van fraude.

Paes nam vorige maand het stokje over van voorganger Marcello Crivella en schrapte meteen het omstreden plan voor een Formule 1-circuit in Deodoro. Het project ontvangt niet de benodigde licenties. "We moeten het hebben over het herstellen van de natuur, niet het verwoesten van de natuur", luidde het commentaar van de nieuwe burgemeester van Rio de Janeiro.

Eduardo Cavaliere, verantwoordelijk voor de afdeling milieu in de Braziliaanse stad, voegde eraan toe: "Rio de Janeiro spoedt zich in de richting van een duurzame toekomst voor de stad. Het Camboata-bos zal niet plaatsmaken voor de aanleg van een circuit. Onder aanvoering van de burgemeester is het proces om licenties te verstrekken officieel gestopt."

Burgemeester Paes zou wel open staan voor een Formule 1-waardig circuit op een andere locatie in zijn stad, om wellicht te concurreren met Grand Prix-organisator Sao Paulo. Oud Formule 1-coureur Lucas di Grassi heeft geen moment in het project voor Deodoro geloofd. "Dit zou nooit van de grond komen, er zat geen geld achter. Het was gewoon een politieke stunt."