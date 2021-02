Verbouwing bocht 10 op het circuit van Barcelona afgerond

Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona heeft de verbouwing van bocht 10 afgerond. Het resultaat is een bocht die het midden houdt tussen de hairpin die sinds 2004 in gebruik is en de vloeiende bocht linksaf die voor 2004 onderdeel uitmaakte van de lay-out. De eerste verkenningsrondjes over het vernieuwde circuit zijn reeds verreden. Zo ziet bocht 10 op het circuit van Barcelona er nu uit:

🌞 Moooorning!!!! First recognition lap completed! 🔍 pic.twitter.com/7YAly4hqv0 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 1, 2021