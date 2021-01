Bottas ligt niet wakker van contractperikelen rondom Hamilton

Mercedes-coureur Valtteri Bottas trekt zich niets aan van het feit dat hij officieel nog geen teamgenoot heeft voor komend seizoen. De Fin gaat er net als vele anderen vanuit dat hij ook in 2021 te maken krijgt met Lewis Hamilton als stalgenoot en dat hij met de Brit moet afrekenen.

Het deert hem totaal niet dat de krantenkoppen gedomineerd worden door de perikelen rondom het nieuwe contract van Hamilton. Bottas: "Het moge duidelijk zijn dat ik voor dit jaar maar één doel heb. Al jaren word ik verslagen door mijn teamgenoot, dus ik wil de rollen nu omdraaien."

Dan maakt het nogal een verschil of Hamilton zijn teamgenoot is of toch iemand anders, al vindt Bottas van niet. "Het maakt mij niks uit. Elke coureur in de Formule 1 is erg sterk en kan serieuze tegenstand vormen. Het is voor mij zaak om me gewoon op mezelf te richten, ik moet het zelf doen."