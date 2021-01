Ricciardo benadrukt: "Ben hier niet om cabaretshow op te voeren"

Daniel Ricciardo mag dan te boek staan als een goedlachse coureur met veel gevoel voor humor, de Australiër neemt zijn werk echter wel degelijk serieus. Hij wil dan ook voorkomen dat de nadruk na zijn transfer naar McLaren komt te liggen op de eventuele komische gevolgen van zijn samenwerking met Lando Norris, iemand die eveneens wel in is voor een geintje.

De Formule 1 is serious business, is maar wat Ricciardo probeert te zeggen. Hij voelt er weinig voor om samen met Norris de boeken in te gaan als cabaretduo. Aan Sky Sports F1 deelde de Australiër mede: "Ik ben hier niet om een cabaretshow op te voeren. Dat wil ik echt duidelijk maken aan iedereen die kijkt of dit leest, de fans van McLaren in het bijzonder. Ik ben hier om te presteren, ik kom hier om de auto te verbeteren."

Dit houdt overigens niet in dat Ricciardo zichzelf gaat veranderen. Hij stelt dezelfde prioriteiten als voorheen; lol trappen mag, als het maar niet ten koste gaat van de prestaties. "Mijn persoonlijkheid zal niet veranderen, ik vind het leuk wat ik doe. Maar ik ga zeker niet naar McLaren om dit zogenaamde meme-koningskoppel te worden of hoe de media ons dan ook hebben omschreven de afgelopen tijd."

Ricciardo heeft bij Renault aangetoond dat hij een team hogerop kan helpen. De Australiër finishte afgelopen seizoen twee maal op het podium namens de Franse renstal. "Ik ben er echt met een voldaan gevoel vertrokken. Ik heb voor mezelf bewezen dat ik iets heb toegevoegd aan het team. Natuurlijk waren de podiumplekken het mooist, niet alleen voor mezelf maar ook om al die blijdschap van iedereen in het team. Het was zo lang geleden voor ze."