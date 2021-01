Robert de Niro gestrikt voor nieuwe Formule 1-misdaadfilm

Acteurs Robert de Niro en John Boyega zullen de hoofdrollen vertolken in een nieuwe Formule 1-film van Netflix. De film, genaamd The Formula, zal niet zo zeer over de koningsklasse van de autosport gaan, maar is meer een misdaadfilm waarbij een van de hoofdrolspelers in de Formule 1 actief is als coureur.

Deze coureur heeft banden met de maffia en moet zich als bestuurder van een vluchtauto op het criminele pad begeven om zijn familie te redden. Verder zijn er nog weinig details bekend over het script of de verschijningsdatum van The Formula. Gerard McMurray neemt de regie en de productie van de film voor zijn rekening.

De 77-jarige De Niro is een van de mede-producenten en speelt waarschijnlijk een van de slechteriken. De Amerikaan heeft volop ervaring met misdaadfilms en films waarin de maffia voor komt, zoals bijvoorbeeld een andere Netflix-productie The Irishman. Boyega is vooral bekend van zijn rol als Finn in de drie meest recente Star Wars-films.