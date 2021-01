Agag: "Fusie tussen Formule 1 en Formule E is de toekomst"

Een fusie tussen de Formule 1 en de Formule E is bijna onvermijdelijk voor de toekomst van de koningsklasse van de autosport. Die conclusie trekt Formule E-baas Alejandro Agag tegenover CarAdvice. De Spanjaard komt tot dat oordeel door de exclusieve rechten die de Formule E op racen met elektrische motoren heeft bedongen.

De Formule E heeft van de internationale autosportbond FIA namelijk een exclusieve licentie ontvangen waardoor ze als enige de komende negentien jaar een elektrisch kampioenschap mogen organiseren. De Formule 1 kan bij het bedenken van een motorformule voor de toekomst niet kiezen voor elektrische krachtbronnen, dat is voorbehouden aan de Formule E.

Tenzij de twee raceklasses samengaan. Agag: "Qua prestige en publiek is de Formule E van heel ander niveau dan de Formule 1, maar ik ben ervan overtuigd dat een fusie tussen beide partijen nog altijd de toekomst is. Ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren en of de aandeelhouders het willen, maar ik denk dat de Formule 1 de transitie naar elektrisch moet maken en dat kan pas over negentien jaar als ze niets met de Formule E doen. Dan loopt onze licentie pas af."

Veel had voorkomen kunnen worden als Bernie Ecclestone zich naast de Formule 1 ook over de Formule E had ontfermd. Op die manier had de koningsklasse van de autosport alles in eigen hand gehad. "Bernie had de controle over de Formule E moeten nemen, het binnen de eigen gelederen moeten creëren en controleren zodat ze zelf konden bepalen wat ze ermee gingen doen", aldus Agag.