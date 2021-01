'Effectballen' vertragen contractverlenging Lewis Hamilton

Lewis Hamilton gaat voor aanvang van het nieuwe seizoen een nieuw contract bij Mercedes tekenen. Daar is teambaas Toto Wolff zeker van. De vorige verbintenis van Hamilton liep 31 december 2020 af en het uitblijven van een nieuwe overeenkomst zorgt voor veel gespeculeer over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes.

Maar Hamilton gáát verlengen, is de stellige overtuiging van Wolff. Het duurt misschien allemaal wat langer dan gedacht, maar die verlenging komt er. Wolff vertrouwde ORF toe: "De advocaten werken er hard aan. We maken het ze ook niet makkelijk. We discussiëren via Zoom en blijven maar effectballen richting de juristen gooien, dat heeft de boel een beetje vertraagd."

"Maar Lewis is nu in Amerika en ik ben hier in Europa. Op een gegeven moment zullen we de verlenging afronden, zo gaat dat met onderhandelingen. Je hebt allebei een andere invalshoek, maar dat is normaal. Onze relatie is gebouwd op een solide fundering, die kan wel wat hebben. We hebben samen grote successen gevierd en willen dat blijven doen."

Wolff vervolgt: "Maar je moet wel de details uitwerken en dat kost ons gewoon wat tijd. Voor uiterlijk Bahrein moeten we iets getekend hebben."

George Russell

Het goede optreden van George Russell bij diens invalbeurt in Sakhir speelt overigens geen rol, benadrukt Wolff. "We gebruiken George Russell niet als troefkaart in de gesprekken met Lewis. George heeft het uitstekend gedaan en zal ooit in een topauto belanden, maar gezien onze langlopende samenwerking met Lewis heeft het geen zin om dat soort dreigementen te maken. We willen met elkaar door en nu moeten we alleen nog het contract in orde maken."