Domenicali schermt met interesse van grote automerken voor F1

Meerdere grote automerken hebben bij de Formule 1 aangegeven dat ze wel te porren zijn voor een avontuur in de koningsklasse van de autosport. Dat beweerde Formule 1-directeur Stefano Domenicali tegenover Sky Sports F1. Op dit moment zijn met Mercedes, Ferrari, Renault en Honda vier autofabrikanten actief in de Formule 1.

Na dit jaar trekt Honda de stekker uit het Formule 1-project en blijven er dus nog maar drie motorleveranciers over, hoewel Red Bull mogelijk op eigen kracht de Honda-motoren blijft gebruiken. Het is hoe dan ook belangrijk voor de sport om andere automerken te lokken. Hoe breder het aanbod van verschillende motoren, des te gezonder is de Formule 1.

Volgens Domenicali heeft de koningsklasse van de autosport aan interesse vanuit autofabrikanten niets te klagen. "Wat ik wel kan zeggen is dat we dus met andere fabrikanten in contact staan, al houden zij dat tot op heden liever stil. Het zijn echter belangrijke bedrijven, die de waarde van de Formule 1 als platform inzien."

Het terugdringen van de kosten en minder complexe technologie moeten de drempel om in te stappen omlaag brengen. Bovendien beseft de automobielindustrie volgens Domenicali dat er naast de investering in en ontwikkeling van elektrisch aangedreven auto's ook een 'mooie toekomst' is weggelegd voor hybride-motoren. "Als sport moeten we dus ook laten zien dat we daarin willen investeren en duurzaam bezig zijn."