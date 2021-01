Nieuwe F1-baas: "Heb gesproken met Hamilton over situatie contract"

Het is niet duidelijk of Lewis Hamilton in 2021 op de Formule 1-grid zal staan. Dat is de sensationele claim van Stefano Domenicali, die onlangs het roer overnam van Chase Carey als de nieuwe CEO van de sport.

Tussen de wilde speculaties over Hamilton's lang uitgestelde contractonderhandelingen met Mercedes, zei Domenicali dat hij met Kerstmis sprak met de zevenvoudig wereldkampioen.

"We spraken elkaar rond Kerst, een paar weken terug. Hij bereidt zich voor, en nee, hij vertelt me ​​niet of hij de verlenging met Mercedes zal ondertekenen of niet."

Domenicali voegt zich echter bij degenen die hopen dat de contractimpasse uiteindelijk zal resulteren in een nieuwe deal voor de 36-jarige Britse coureur.

"Hij heeft een geweldige kans, niet alleen op sportief gebied, om de sterkste ter wereld te zijn. Hij kan een rol blijven vervullen die verder gaat dan de sportieve dimensie. Kampioen worden is één ding, maar het is iets anders om het in een andere dimensie te doen. Ik ben er dus van overtuigd en hoop, vooral als belanghebbende, dat alles snel kan worden opgelost."