Circuit de Catalunya brengt nieuwe asfaltlaag aan in bocht 10

Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona is volop bezig met het opnieuw configureren van bocht 10. Vandaag is er in de bocht een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De circuitleiding heeft besloten om bocht 10 in oude staat te herstellen. Dat wil zeggen dat de hairpin verdwijnt en daar een meer vloeiende bocht linksaf voor terugkomt. Het werk zou eind deze maand klaar moeten zijn, ruim op tijd voor de Grand Prix van Spanje op 9 mei aanstaande.