Race of Champions in januari 2022 naar de noordpoolcirkel

De Race of Champions hoopt volgend jaar terug te keren op de autosportkalender en dan gelijk met een nooit eerder vertoonde uitvoering van het evenement. De organisatie heeft namelijk een overeenkomst gesloten met het Zweedse plaatsje Pite Havsbad, zo'n 90 kilometer onder de noordpoolcirkel. Het parkoers zal zich (deels) op de bevroren Baltische Zee uitgestippeld worden.

Race of Champions-directeur Fredrik Johnsson: "Na de organisatie van de Race of Champions in prestigieuze stadions als het Olympisch Stadion in Beijing, Stade de France in Parijs en Wembley en het Olympisch Stadion in Londen is het een hele eer om ons evenement voor het eerst naar mijn geboorteland Zweden te brengen."

"Bij de Race of Champions proberen we altijd nieuwe uitdagingen te bedenken voor de topcoureurs die aan ons evenement deelnemen. In het verleden was dat vaak een krap circuit in een stadion, maar nu zijn we in staat om een langer, breder en spectaculairder circuit aan te leggen. De editie van 2022 zal met niets te vergelijken zijn en zal de ultieme beproeving van de wagenbeheersing van de rijders vormen."

"Na het evenement houden we het Race of Champions-circuit open tot het einde van elke winter, zodat we unieke ervaringen aan zakelijke en private klanten kunnen aanbieden. Dit concept hebben we ontwikkeld voor de lange termijn in samenwerking met de Pite Havsbad Group."