Formule 1 stelt zich flexibel op met de kalender voor 2021

De nieuwe Formule 1-directeur Stefano Domenicali houdt rekening met meer verschuivingen op de kalender voor komend seizoen. De Australische Grand Prix is al verplaatst van 21 maart naar 21 november en de Chinese Grand Prix is tot nader order afgelast. Daar zal het mogelijk niet bij blijven nu het coronavirus de wereld nog immer in zijn greep houdt.

Domenicali vertelde aan Sky Sports: "We staan constant in contact met de promotors van de Grands Prix en we zijn optimistisch dat het seizoen dit jaar uit 23 races zal bestaan. De eerste prioriteit is om het seizoen van start te laten gaan en als we eenmaal bezig zijn is het zaak om de jaargang ook goed af te ronden. We moeten ons daarbij flexibel opstellen."

Op dit moment heeft de Italiaan geen concrete informatie over evenementen die wellicht toch weer moeten wijken. "Vorig jaar hebben we zeventien races gedaan en dat hield niemand voor mogelijk. Daardoor heerst er nu voorzichtig optimisme over het waarmaken van onze kalender met 23 Grands Prix. Alle organisatoren willen dat hun evenement gewoon door kan gaan, maar zeker voor de eerste helft van het jaar kunnen we nog wel wat veranderingen verwachten."

"We hebben een lijst met alternatieve locaties opgesteld voor het geval dat zich ergens problemen aandienen, maar tot op heden is dat niet het geval. We hebben geen andere informatie dan wat we al met iedereen gedeeld hebben. We hebben geen reden om daarover te liegen", aldus Domenicali.

Minder races en meer roteren

De voormalig Ferrari-teambaas besprak ook de mogelijkheden voor de toekomst. Zo zou het kunnen dat de Formule 1 het aantal races weer omlaag brengt. Opvallend, aangezien eigenaar Liberty Media zich juist leek te richten op 25 Grands Prix per jaar. Ook een rotatieschema waarbij meerdere circuits één plek op de kalender met elkaar delen behoort tot de opties.

Domenicali: "We gaan misschien terug naar de situatie waarbij we weer wat minder races in een seizoen proppen. En wellicht voeren we een schema in waarbij sommige circuits roteren, zo bieden we meer locaties de kans op een Grand Prix aan. Dat is iets om zorgvuldig over na te denken voor volgend jaar en de jaren daarna, wanneer de wereld hopelijk weer een beetje normaal is."