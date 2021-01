Magnussen komt tot ontdekking: "F1-auto net een vliegtuig"

Kevin Magnussen heeft genoten van zijn eerste testdag met de Cadillac DPi waarmee hij komend seizoen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zal rijden. Het was een verademing, bekende de Deen na afloop. Vooral de 5.5 liter V8-motor kon hem bekoren. "Elke keer dat ik het gaspedaal intrapte, kreeg ik kippenvel", bekende Magnussen op Racer.com.

In de Formule 1 was dat gevoel een beetje verloren gegaan, geeft hij toe. "Eigenlijk heb ik de afgelopen zes, zeven jaar met een vliegtuig geracet. Begrijp me niet verkeerd, het was geweldig. Formule 1-auto's zijn fantastische machines, maar ze ontberen een ziel. Er mist gewoon iets. De Formule 1 had dat altijd wel, maar deze test met de Cadillac DPi heeft mijn ogen geopend. Het geluid en de manier waarop de motor reageert, zelfs het circuit… Meer old school dan Sebring wordt het niet. Het was een droom die uitkwam."

Het heilige vuur dat in de Formule 1 misschien een beetje aan het doven was, brandt na deze test weer in alle hevigheid. Magnussen vervolgt: "Dit is waar het om draait, hierdoor is de passie ontstaan. Dat vindt zijn oorsprong in dingen als geluid, geur en uiterlijk. In Amerika is dat geïntegreerd in de sport. Dat heb ik gemist en ik realiseerde me pas toen ik uit de auto stapte hoeveel ik dat gemist heb. Simpele dingen als koppel, dat je het gaspedaal intrapt en direct een reactie, zonder vertraging. Het doet wat je wil. Je wilt elke keer zo hoog mogelijk in de toeren omdat het zo geweldig klinkt."

Magnussen vormt komend seizoen een duo met Renger van der Zande in het IMSA-kampioenschap.