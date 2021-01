Britse lockdown zorgt voor vertraging bij ontwikkelen nieuwe auto AlphaTauri

Volgens berichten uit Italië worden de ontwikkelingswerkzaamheden aan de wagen van AlphaTauri voor 2021 beïnvloed door de aanhoudende lockdown-beperkingen in Engeland. De Italiaanse versie van motorsport.com heeft woensdag 24 februari gespecificeerd als de datum waarop AlphaTauri hun nieuwste wagen wil laten zien op een filmdag in Imola.

Maar met het hoofdkantoor in Faenza in Italië en de windtunnel die AlphaTauri gebruikt in Bicester, Oxfordshire, zouden de huidige reisbeperkingen van Engeland als gevolg van de aanhoudende coronapandemie de voortgang belemmeren.

Iedereen die momenteel Engeland binnenkomt moet niet alleen een negatief testresultaat voor corona binnen de afgelopen 72 uur voorleggen, maar moet bij aankomst ook 10 dagen in quarantaine plaatsen. Dit kan worden verminderd als ze na vijf dagen nog een test doen, die ook negatief blijkt te zijn. Reizen naar het buitenland wordt ook ontmoedigd door de overheid.

De Britse en Italiaanse activiteiten, waaronder 100 medewerkers van de aerodynamica-afdeling van de windtunnel van Bicester, zijn daarom als twee afzonderlijke eenheden gaan werken aan de auto uit 2021 die zal worden bestuurd door Pierre Gasly en Yuki Tsunoda.

Desondanks blijft de hoop bestaan ​​dat de toegestane filmdag eind februari in Imola zal plaatsvinden, voorafgaand aan de wintertest in Bahrein van 12-14 maart.

De eerste race van het Formule 1-seizoen 2021, de Grand Prix van Bahrein, staat op 28 maart op hetzelfde circuit gepland.