Ricciardo: "Australian Open voorbeeld zoals F1-race ook zal verlopen"

Daniel Ricciardo volgt de actualiteit in Melbourne met grote belangstelling. Momenteel is de wereld van het internationale tennis afgereisd naar de stad voorafgaand aan de Australian Open, met inachtneming van een strikte hotel-quarantaine van 14 dagen.

Het waren de quarantainevoorschriften van Australië die het uitstel van de seizoensopener van de Formule 1 in 2021 in Melbourne dwongen. De McLaren-coureur van 2021 vertelde aan de krant The Age: "Ik ben een enorme tennisfan en ik ga ernaar kijken, en ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen, want het is in sommige opzichten een sjabloon voor hoe we ons evenement in november kunnen organiseren."

"Als het soepel verloopt voor de Open, is dat geweldig voor ons. Het is een gedurfde uitdaging voor de stad om aan te gaan en ik bewonder ze daarvoor."

Momenteel is de tennis-quarantaine zeer omstreden, waarbij sommige spelers klagen over de omstandigheden in het hotel, terwijl topsterren als Novak Djokovic, Rafael Nadal en Serena Williams veel betere omstandigheden hebben in Adelaide.

Ricciardo zegt dat de quarantaine nooit zou hebben gewerkt voor F1. "Tennis is in dat opzicht logischer omdat ze er twee weken verblijven. Het verschuiven van de F1-race naar november geeft ons de kans om een ​​echt evenement te hebben, en daar hopen we op. Uiteindelijk, als we de GP van Australië willen hebben die we allemaal willen, moesten we doen het op deze manier."