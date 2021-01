Keuze van Ferrari voor Sainz viel niet goed bij Giovinazzi

Antonio Giovinazzi geeft eerlijk toe dat hij wel een paar moest slikken toen Ferrari vorig jaar bekendmaakte Carlos Sainz aangetrokken te hebben als opvolger van Sebastian Vettel. De 27-jarige Italiaan, die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van de Scuderia en racet voor Alfa Romeo, had zelf zijn zinnen gezet op een toekomst in Maranello.

Niet dat daar door de transfer van Sainz naar Ferrari definitief een streep doorheen kan, maar de kans is nu wel een stuk kleiner dat het er ooit nog van komt. En dat deed best even pijn, bekent Giovinazzi tegenover Autosprint. "Uiteraard is het nieuws dat Sainz naar Ferrari zou verhuizen niet goed gevallen bij mij, dat lijkt me logisch. Ik sta onder contract bij Ferrari en dacht kans te maken om ooit voor de Scuderia te racen. Misschien was het gewoon nog niet mijn tijd."

Giovinazzi sluit niet uit dat hij ooit nog een kans krijgt. "De keuze voor Sainz nu betekent niet dat er voor mij niks mogelijk is met het oog op de toekomst. Een stoeltje bij Ferrari blijft mijn droom."

Hij vervolgt: "Ik heb nooit iets cadeau gekregen in mijn loopbaan. Ik heb altijd moeten knokken om ergens een zitje te bemachtigen. Op dit moment focus ik me op Alfa Romeo. Ik wil het team zoveel mogelijk vooruit helpen, een podiumplek zou fantastisch zijn. Om dat te realiseren moet ik mezelf blijven verbeteren en toeslaan wanneer een mogelijkheid zich aandient. We zullen wel zien hoe dat in 2021 uitpakt."