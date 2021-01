Ecclestone: "Vettel moet dit jaar critici de mond snoeren"

Bernie Ecclestone zegt dat zijn vriend Sebastian Vettel de critici in 2021 de mond moet snoeren. Viervoudig wereldkampioen Vettel kreeg bij Ferrari geen contractverlenging. Dat werd door Eddie Jordan omschreven vanwege zijn 'zielige' optreden de afgelopen jaren bij Ferrari.

"Tot voor kort was Sebastian de eerste in elke sessie en nu praat niemand op een positieve manier over hem", vertelde voormalig F1-supremo Ecclestone aan Sport1. "In de Formule 1 is de coureur erg afhankelijk van de auto en om de een of andere reden kon Ferrari hem niet aanpassen aan de eisen van Vettel. Leclerc is een getalenteerde coureur, maar Sebastian heeft meer ervaring en had voor moeten blijven."

Ecclestone, 90, denkt ook dat Ferrari's beruchte 'interne politiek' een rol speelde bij de ondergang van Vettel. "Pas toen Michael Schumacher in het team zat, bewoog iedereen zich in dezelfde richting. Sebastian staat nu voor een nieuwe uitdaging, dus hij moet diegenen die aan zijn capaciteiten twijfelen antwoorden door ze de mond te snoeren."

Die nieuwe uitdaging zal komen bij Aston Martin, en de Duitse racelegende Hans-Joachim Stuck vertelde Auto Bild dat Vettel zeker niet vergeten is hoe hij moet rijden. Stuck: "Ik ken ook het gevoel als een jongen je de weg wijst, maar dat hij zichzelf weer wist te motiveren is al een sterke zet. Ik denk dat hij zich meer op zijn gemak zal voelen bij Aston Martin."