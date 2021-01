Badoer zwijgt in alle toonaarden over toestand Michael Schumacher

Luca Badoer is een van de weinigen die wel eens op bezoek gaat bij Michael Schumacher, maar de Italiaan geeft niets prijs over hoe het nu met de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 gaat. De twee raakten bevriend tijdens hun gezamenlijke periode bij Ferrari, toen Schumacher de Scuderia aan vele successen hielp en Badoer achter de schermen zijn steentje bijdroeg als loyale testrijder.

Nog steeds komt Badoer geregeld over de vloer bij de familie Schumacher. De toestand van Michael Schumacher blijft de gemoederen bezighouden sinds zijn skiongeluk eind 2013. De Duitser lag lange tijd in een coma en liep hersenschade op. Sinds hij ontwaakt is, werkt de Formule 1-legende aan zijn herstel en alleen zijn familie geeft met mondjesmaat updates over zijn situatie.

De bezoekers houden zich aan hun zwijgplicht, zo ook Badoer. In Corriere dello Sport zegt de Italiaan: "Onze families gingen altijd samen op vakantie en Michael is de peetvader van mijn zoon Brando, hij hield Brando in zijn armen bij de doop. Nu is Michael de idool van Brando, hij droomt ervan om coureur te worden. Wij bezochten Michael en zijn familie in Genève en andersom kwamen zij bij ons op bezoek in Montebelluna."

"Michael is een vechter, hij heeft altijd hard getraind. Slechts enkele vrienden, waaronder bijvoorbeeld Jean Todt en ik, gaan nu nog wel eens bij hem langs en weten wat zijn toestand is, maar daarover zeg ik geen woord. Ik hoop alleen dat hij snel kan herstellen", aldus Badoer.