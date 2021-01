Organisatie Monaco zeker van zijn zaak: "Onze Grand Prix gaat door"

De promotor van de Grand Prix van Monaco verwijst de geruchten dat het evenement komend seizoen net als vorig jaar niet door kan gaan naar het rijk der fabelen. De Formule 1-race door de straten van het prinsdom staat voor 23 mei aanstaande op het programma en dat blijft gewoon zo.

"Ondanks de geruchten die circuleren op bepaalde websites en op social media kunnen wij bevestigen dat onze Grand Prix op 23 mei gewoon door gaat", aldus de Automobile Club de Monaco in een verklaring. "We bevestigen hierbij gelijk ook het doorgaan van de historische Grand Prix van Monaco en de Monaco ePrix."

Het persbericht is een reactie op de verhalen dat er grote twijfels bestaan over de Grands Prix op (semi-)stratencircuits zoals Monaco, Bakoe en Montreal. Vanwege de lange aanlooptijd en de problemen om de baan hermetisch af te sluiten voor publiek zouden die races weer slachtoffer kunnen worden van alle maatregelen om het coronavirus te beteugelen.

De Formule 1 heeft de kalender voor 2021 al moeten herzien. De Australische Grand Prix is verzet van 21 maart naar 21 november en de Chinese Grand Prix is op de reservelijst gezet. In plaats daarvan reist het circus in april naar Imola, terwijl er ook nog een open plek op het schema in te vullen is. Die plek is waarschijnlijk bestemd voor Portimao.