Daniel Ricciardo huiverig voor Indy 500: "Beetje bang voor ovals"

McLaren-coureur Daniel Ricciardo wil na afloop van zijn Formule 1-carrière wel wat andere raceklasses uitproberen. De IndyCar Series hoort daar in eerste instantie niet bij. De Australiër heeft het niet zo op de gevaarlijke ovals waar ze in Amerika op rijden. Ricciardo ziet zichzelf dan ook niet zo snel aan de start van de prestigieuze Indy 500 verschijnen.

"Fernando Alonso heeft het fantastisch gedaan", verwijst hij tegenover Speedweek.com naar de pogingen van zijn collega. "Misschien dat ik het een keer probeer, maar als ik heel eerlijk ben, ben ik een beetje bang voor ovals. Als ik een keer wil deelnemen, dan moet ik eerst uitvoerig gaan testen op de Indianapolis Motor Speedway of op een andere oval."

Ricciardo zal dan eerder een poging wagen om de 24 uur van Le Mans op zijn naam te schrijven, zoals Alonso ook al eerder gedaan heeft. "Vrienden en collega’s hebben al meegedaan en die waren laaiend enthousiast. Het lijkt me leuk om een auto te delen met een andere coureur. In de Formule 1 wil je natuurlijk je geheimen niet delen, maar op Le Mans moet dat wel en die gedachte prikkelt me."