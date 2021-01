Monaco, Bakoe en Montreal vooralsnog veilig op F1-kalender

De Formule 1 ziet zich vooralsnog niet genoodzaakt om een dikke streep te zetten door de Grands Prix op (semi-)stratencircuits als Monaco, Bakoe en Montreal. Dat benadrukte een woordvoerder van de koningsklasse van de autosport tegenover Racefans.net.

Het was een reactie op eerdere berichten dat de Grands Prix van Monaco, Azerbeidzjan en Canada op de nominatie stonden om weer van de kalender voor 2021 te verdwijnen. Door de ligging van die circuits in steden kunnen organisatoren een race zonder publiek moeilijk garanderen. Bovendien is de opbouwtijd voor die locaties langer, waardoor zij eerder moeten weten waar ze aan toe zijn.

Om de onduidelijkheid weg te nemen en het zekere voor het onzekere te nemen zou de Formule 1 overwegen om Monaco, Azerbeidzjan en Canada te schrappen. Met Mugello, de Nürburgring en Istanbul Park heeft de koningsklasse van de autosport namelijk drie alternatieven achter de hand waarop vorig jaar al geracet is en waarvan dus vaststaat dat het kan.

De Formule 1-woordvoerder ontkent echter in alle toonaarden dat Monaco, Azerbeidzjan en Canada alweer moeten vrezen voor hun plek op de kalender voor komend seizoen. "We hebben net een herziene kalender voor komende jaargang gepubliceerd en daar zijn verder geen veranderingen aan. De suggestie dat onze stratenraces niet door kunnen gaan is compleet uit de lucht gegrepen."