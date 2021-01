Switch naar nieuwe windtunnel AlphaTauri een 'groot voordeel'

AlphaTauri gelooft dat de switch naar Red Bull hun '60 procent-windtunnel' een groot voordeel zal opleveren voor de ontwikkeling van hun 2022-bolide.

Als gevolg van de rebranding van Toro Rosso naar AlphaTauri is Red Bull het team uit Faenza meer als dochterteam gaan beschouwen in plaats van een B-team. Als gevolg van deze betere samenwerking is AlphaTauri nu in staat om de windtunnel van Red Bull in Bedford te gebruiken, die gebruikt maakt van een schaalmodel van 60 procent in plaats van de 50 procent die AlphaTauri eerst gebruikte.

"Het is een groot voordeel om van 50 procent naar 60 procent te switchen", zo vertelt Franz Tost aan Motorsport.com. "De 60 procent-variant is natuurlijk veel accurater, en kan meer realistische data voor ons geven."

"We zitten dan in het tweede deel van de budget cap, en dat zal betekenen dat de grote teams niet veel meer geld kunnen spenderen dan wij dat kunnen", zo vertelt Tost verder.

"Ik kijk uit naar de nieuwe reglementen en de auto's van 2022. Waar we qua prestaties staan kan ik nog niet zeggen want er zijn veel, heel veel onderdelen die moeten samenkomen. Ik hoop dat ons engineering team daar toe in staat zal zijn, en dat we competitief het 2022-seizoen in kunnen gaan", zo concludeert Tost tegenover Motorsport.com.