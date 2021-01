Davide Brivio nieuwe Racing Director Alpine F1

De oud-teambaas, Davide Brivio, van Suzuki's MotoGP-team, is aangesteld bij Alpine als Racing Director.



Om 11:30 kwam het persbericht naar buiten dat Alpine een medewerker rijker was. Alpine F1 kwam met het volgende statement: "Alpine F1 Team is verheugd te kunnen bevestigen dat Davide Brivio ons team zal versterken voorafgaand aan het 2021 FIA Formula One World Championship-seizoen. Zijn specifieke rol en verantwoordelijkheden worden de komende weken bekend gemaakt. Hij zal rapporteren aan de Alpine CEO Laurent Rossi. Davide voegt zich bij het Alpine F1 Team met een schat aan ervaring en succes na meer dan 20 jaar in het MotoGP kampioenschap. We kijken ernaar uit Davide te verwelkomen bij het begin van de volgende fase van onze Formule 1-reis."

De oud-teambaas van Suzuki verliet 10 dagen geleden het MotoGP-team, tot verbazing van Suzuki. Nu is duidelijk waarom de Italiaan het team verliet.