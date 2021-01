Straatraces in Monaco, Azerbeidzjan en Canada in gevaar door Coronavirus

Net als vorig jaar, lijkt het er op dat het Coronavirus weer een ander Formule 1-seizoen teweeg gaat brengen dan in eerste instantie bedoeld was. Nadat de Australische Grand Prix en de Chinese Grand Prix uitgesteld werden, lijkt het er nu ook op dat de straatraces in Monaco, Azerbeidzjan en Canada vervangen gaan worden.

Straatcircuits moeten maanden van te voren worden klaar gemaakt. Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus zou dit, volgens Formule1.nl, niet mogelijk zijn. Net als vorig seizoen zullen we dus geen Formule 1 auto's door de smalle straatjes van Monaco zien, geen auto's met 350 kilometer per uur langs de kust van de Kaspische Zee zien voorbij razen en ook geen Formule 1 wagens op het eiland in Montréal.

Echter, de uitgevallen races kunnen vervangen worden. Net als vorig seizoen kunnen circuits als Mugello, Istanbul Park en de Nurburgring weer de nodige uitvallers opvangen. De huidige TBC (To be announced) op de kalendar zal naar hoogste waarschijnlijkheid worden opgevuld door Portimao.