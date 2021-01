Berger fantaseert over 2000 pk sterke Formule 1-motoren

De Formule 1 buigt zich momenteel over welke richting ze op moeten met de motoren. De huidige hybride-motoren zijn vooral voor Mercedes een doorslaand succes geweest. De koningsklasse van de autosport is van plan om in 2026 een nieuwe motorformule te introduceren, waarbij het motto luidt: "Luider, goedkoper, simpeler."

Bernie Ecclestone opperde al om per direct de oude V8-motoren van zolder te halen. Het is in zijn ogen een makkelijke manier de kosten terug te dringen en een Formule 1-waardig geluid terug te halen. De sport verschaft zich gelijk ook meer tijd om na te denken over wat ze met de volgende generatie krachtbronnen willen.

Op dit moment maakt de Formule 1 gebruik van 1.6 liter V6 turbomotoren. Gerhard Berger was actief tijdens het vorige turbo-tijdperk, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij denkt vooral aan krachtigere motoren. "Wij reden destijds met 1500 pk sterke motoren, terwijl de veiligheid een stuk slechter was. Dus waarom zou de Formule 1 nu niet met 2000 pk sterke motoren kunnen gaan rijden?", vraagt de Oostenrijker zich tegenover F1-Insider.com af.