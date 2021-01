'Hamilton en Mercedes boeken vorderingen in onderhandelingen'

Lewis Hamilton en het team van Mercedes hebben deze week vooruitgang geboekt in hun onderhandelingen over een nieuw contract. Dat claimt The Press Association. Heel soepel verlopen de gesprekken over een nieuwe verbintenis niet, maar er zit wel beweging in.

De situatie van Hamilton is inmiddels alom bekend. De regerend wereldkampioen zit zonder contract nadat zijn vorige dienstverband bij Mercedes op 31 december 2020 afliep. Doordat hij nog geen akkoord heeft bereikt over een verlenging is de Brit in feite werkloos.

Er doen veel geruchten de ronde over mogelijke eisen die Hamilton heeft gesteld. Mercedes-teambaas Toto Wolff is ervan overtuigd dat het allemaal goed komt en dat hij komend seizoen gewoon over de meest succesvolle coureur uit de Formule 1-geschiedenis kan beschikken.

Volgens The Press Association zit er wat schot in de zaak. "Ze zijn met elkaar in gesprek geweest de afgelopen weken, maar het papierwerk is nog niet getekend. Mercedes is ervan overtuigd dat Hamilton bijtekent, maar naar verluidt wil Mercedes het contract maar met één jaar verlengen."

Het lijkt of Hamilton en Mercedes steeds op elkaar wachten om een volgende stap te zetten. Of zoals Luigi Perna in Gazzetta dello Sport het omschrijft: "De onderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes over contractverlenging zijn veranderd in een spelletje schaken."