Alpine onthult zwarte interim-livery en naam van nieuwe auto

Alpine F1 Team heeft een tijdelijke kleurstelling voor de winter gepresenteerd. De Franse renstal heeft gekozen voor een overwegend zwarte interim-livery, plus de kleuren van de vlag van Frankrijk. De kleur zwart is een eerbetoon aan A500 F1 prototype uit 1975. Alpine F1 Team maakte tevens de naam van de Formule 1-bolide voor komend seizoen bekend, de A521.

Antony Villain, ontwerpdirecteur bij Alpine: "Een krachtige en specifieke identiteit geven aan het Formule 1-project, maar ook aan de rest van het motorsportprogramma van Alpine, vormt een bewijs van onze ambities en biedt mogelijkheden. Autosport komt centraal te staan in onze processen en de grafische identiteit is daar een sleutelelement van. De vandaag gepresenteerde livery voor Alpine F1 Team is een eerste uitdossing van die nieuwe identiteit."

"Sommige structurele facetten zullen behouden blijven bij de definitieve kleurstelling, andere aspecten zullen verdwijnen. Het overdreven grote Alpine-logo in het hart van de Franse driekleur is het eerste duidelijke symbool van de nieuwe identiteit van het merk voor de autosport. Het blauw, wit en rood verwijst zowel naar de vlag van Frankrijk als naar de vlag van Groot-Brittannië, beide zeer belangrijke landen voor ons."