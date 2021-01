W Series test voorafgaand aan seizoen vijf dagen in Valencia

De voorbereiding op het nieuwe W Series-seizoen bestaat uit een vijfdaagse test op Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia, zo heeft de organisatie van de klasse bekendgemaakt. De coureurs zullen van 26 tot en met 30 april de kans krijgen om zich de Tatuus T-318 Formule 3-wagens eigen te maken.

W Series-directeur Catherine Bond Muir: "Na het succes van het debuutseizoen van de W Series in 2019, de teleurstelling dat we vorig jaar niet konden racen en de opwinding over onze samenwerking met de Formule 1 voor komend seizoen verheugt iedereen zich nu op het nieuwe seizoen."

"Het eerste raceweekend vindt plaats in het weekend van 26 en 27 juni, op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. De vijfdaagse testsessie in april op het circuit van Valencia vormt de perfecte voorbereiding voor de start van ons nieuwe seizoen."

De W Series staat in 2021 acht maal in het voorprogramma van Formule 1-races. Naast de Franse Grand Prix zal dit zijn bij de Grands Prix van Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland, de Verenigde Staten en Mexico.