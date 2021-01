Lawrence Stroll: "Lance zou niet ter discussie staan als hij niet mijn zoon was"

Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll vindt het eigenlijk te zot voor woorden dat zijn zoon Lance Stroll in de Formule 1 niet altijd het respect krijgt dat hij in de ogen van zijn vader wel verdient. Van Lance Stroll wordt vaak beweerd dat hij zijn plekje in de koningsklasse van de autosport voornamelijk te danken heeft aan zijn schatrijke vader, maar de jonge Canadees heeft ondertussen ook een aardig palmares bij elkaar gereden.

De teller van Lance Stroll staat op 78 Grand Prix-starts, met als oogst 142 punten, drie podiumplekken en een pole position. Dat is zeker niet verkeerd, maar de schoen wringt in de vergelijking met zijn teamgenoot. Sergio Perez scoorde vorig jaar bijvoorbeeld vijftig punten meer dan Lance Stroll, maar toch moest de Mexicaan ondanks een doorlopend contract wijken om plaats te maken voor de komst van Sebastian Vettel. Dat wekt de indruk van een voorkeursbehandeling voor het zoontje van de baas.

Lawrence Stroll verwerpt die suggestie. Aan Racefans.net verklaarde hij: "Lance zou niet ter discussie staan als hij niet mijn zoon was. Puur op basis van de prestaties in zijn leven, van Formule 3-kampioen met allerlei records tot nu in de Formule 1, hoort hij te zijn waar hij nu is."

Turkije

De pole position vorig jaar in Turkije van Lance Stroll spreekt wat zijn vader betreft boekdelen. Lawrence Stroll: "Om in natte omstandigheden pole position te pakken, dat is veelzeggend. We weten allemaal dat het in de regen meer op de coureur aankomt. De voordelen van de auto's vallen weg en de rijders maken dan het verschil. Vervolgens reed hij in de race 30 ronden lang soeverein aan de leiding, ook dat bewijst een hoop."

Er had in 2020 nog veel meer in gezeten voor zijn zoon, stelt Lawrence Stroll. "Italië had hij kunnen en moeten winnen, ware het niet dat hij bij de herstart op de vuile kant stond en daardoor veel last van wielspin had. Hij reed in de top vier op Mugello en leek op weg naar het podium toen een van zijn banden het begaf. Charles Leclerc schakelde hem uit in Rusland, een race later kegelde Lando Norris hem uit de wedstrijd. Daar kon hij niks aan doen."

"Als je alles bij elkaar optelt, dan heeft Lance gewoon een indrukwekkend seizoen achter de rug. Zeker als je bedenkt dat hij nog maar 21 jaar was. Voor iemand van die leeftijd is het ronduit imponerend wat hij gepresteerd heeft. Dat rechtvaardigt zijn plek bij Aston Martin F1 Team. Dit is ook business, niet zomaar een speeltje. Met zijn prestaties op de baan heeft hij dit 100 procent zelf afgedwongen. Als we geen familie waren geweest, had niemand daaraan getwijfeld", aldus Lawrence Stroll.